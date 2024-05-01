Veteran ne demek? Veteran kelimesinin anlamı ne? Veteran kelimesinin anlamı gündeme geldi. Peki, veteran ne demek ve veteran kelimesinin anlamı ne? İşte merak edilenler...

ensonhaber.com

Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya arasındaki polemiğin etkileri devam ediyor.

Hasan Can Kaya'nın Cem Yılmaz'a 'veteran komedyen' demesi üzerine veteran kelimesinin anlamı merak uyandırdı.

Hasan Can Kaya'nın Cem Yılmaz hakkındaki 'veteran komedyen' yorumu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alıyor.

Veteran kelimesinin anlamını bilmeyenler bu kelimenin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

Peki, 'Veteran' ne demek? İşte vetaran kelimesinin anlamı...

Veteran ne demek?

"Veteran" genellikle bir savaş veya askeri hizmetten sonra deneyim kazanmış ve bu hizmetler için tanınmış bir kişiyi tanımlar. Bir askeri hizmetten sonra geri dönen kişilere sıkça atıfta bulunur.

Bu terim sadece askeri hizmetten sonra değil, bazen belirli bir alanda uzun süre çalışmış kişileri tanımlamak için de kullanılabilir. Örneğin, "bir veteriner hekim" uzun yıllar veterinerlik alanında çalışmış deneyimli bir hekimi ifade edebilir.

Hasan Can Kaya’nın Cem Yılmaz için benzetme yaptığı 'Veteran komedyen' benzetmesininde emekli/eski komedyen anlamlarında söylendiği tahmin ediliyor.