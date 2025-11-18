VGM burs sonuçları 2025-2026: Açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte o ekran...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen üniversite bursu için gözler sonuçlarda.

Burs başvurusunu tamamlayan öğrenciler, 2025-26 burs sonuçlarını merak ediyor.

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirdi.

2026 yılında VGM burs ücretleri yeniden güncellenecek ve başvurusu onaylanan öğrenciler, yeni burs miktarına göre eğitim yardımlarını alacaklar.

Peki; VGM burs sonuçları açıklandı mı 2025? Ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama ve detaylar...

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025

2025 2026 VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Geçtiğimiz yıl Yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs için 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları 18 Kasım 2024 – 17 Ocak 2025 tarihleri arasında VGM'nin internet sitesinden ilan edildi.

Bu bilgiler doğrultusunda, bu seneki sonuçların da Aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.