VGM burs sonuçları: VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM bursu ne zaman yatacak?

Haber Merkezi

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs desteği sağlıyor. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi burs başvuru değerlendirmeleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Değerlendirme sürecinin bitmesinin ardından önlisans ve lisans öğrencileri için burs almaya hak kazanan adaylarda açıklandı.

VGM bursu başvurusu yapan adaylar başvuru sonuçlarına dair araştırmalarına sürdürüyor. Peki VGM bursu sonuçları açıklandı mı? VGM bursu ödemeleri ne zaman yapılacak?

VGM BURSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM ) tarafından yükseköğrenim öğrencileri için 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları 18 Kasım 2024 tarihi itibariyle açıklandı.

VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.