VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı! VGM burs sonuçları sorgulama ekranı..

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 öğretim yılı yükseköğretim bursu başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler konu hakkında aramalarına hız vermişti.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2023-2024 öğretim yılı yükseköğretim burs başvuru sonuçları açıklandı.
Lisans ve önlisans öğrencilerinin faydalanabildiği VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçlarının nasıl öğrenileceği merak uyandırdı.
VGM yükseköğrenim burs başvurusunda bulunan öğrenciler, burs başvuru sonuçlarını resmi site üzerinden öğrenebilecek.
Burs başvuru sonuçları açıklandı
2023-2024 eğitim yılında yurtiçinde bulunan üniversitelerin lisans ve önlisans programlarında eğitim alan öğrencileri kapsayan yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı.
Öğrenciler başvuru sonuçlarını "https://burs.vgm.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek.