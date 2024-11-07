Victor Osimhen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Osimhen hangi takımlarda oynadı?

Hüseyin Topuz

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Nijeryalı golcü futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray'ın yıldız futbolcuyu bonservisini alarak transfer etmek istediği konuşuluyor.

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde attığı goller ile göz dolduran Victor Osimhen kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.

Victor Osimhen'in kariyerini merak eden futbolseverler arama motorlarında "Victor Osimhen kimdir, nereli ve kaç yaşında?" ve "Osimhen hangi takımlarda oynadı?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

İşte Victor Osimhen hakkında merak edilenler...

Victor Osimhen 29 Aralık 1998 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda oynayan Osimhen, hız, güç ve golcülük yetenekleriyle tanınıyor.

Kariyerine Nijerya'nın Ultimate Strikers Academy takımında başlayan Osimhen genç yaşta dikkat çekti.

Osimhen, Avrupa'daki kariyerine 2017 yılında Alman kulübü VfL Wolfsburg'a transfer olarak başladı. Daha sonra Belçika'da Charleroi ve Fransa'da Lille takımlarında oynadı.

2020 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu. Napoli'de sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda da önemli bir oyuncu olarak görev yapmaktadır.

2024/2025 sezonunun başında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Osimhen performansıyla göz dolduruyor.