Vitrinde gören ayrılamıyor; İşte altın şarnel bilezik fiyatı... Altın takmaktan hoşlananlar, yatırım amaçlı olsa da estetik görünmesine önem veriyor. Eski bilezik modellerinden sıkılanlar ise "şarnel" bileziklere bakakalıyor. İşte fiyatı...

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Altın en çok tercih edilen yatırım aracı olduğu gibi takı eşyası olarak da rağbet görüyor.

Özellikle altın bilezik modelleri, kadınların tercihi oluyor.

Burma, kelepçe, ajda gibi modeller artık eskide kalırken, kuyumcu vitrinlerini yeni modeller süslüyor.

Şimdilerde ise yeni favori "şarnel bilezik" oldu.

Şarnelli bileziklerin tel bileziklerden farkı iç tarafının başında ve sonunda destekleyici halka bulunur bu yüzden orta kısmı ince yapılır. Gramı benzer genişlikteki modellere göre daha hafiftir.

İşte şarnel bilezik fiyatları...

8 Ayar Altın Şarnel Bilezik 4 gr: 5 bin TL

14 Ayar Altın Şarnel Bilezik 5 gr: 11 bin TL

14 Ayar Altın Hediyelik Şarnel Bilezik 7 gr: 15 bin TL

22 Ayar Altın Şarnel Bilezik 20 gr: 45 bin TL