Voleybolda "yeşil kart" nedir, ne demektir? Yeşil kart neden gösterilir? Milletler Ligi 2024 voleybol severlerin gündeminde yer alıyor. Voleybol maçlarını kaçırmadan izleyenler, merak ettikleri sorulara arama motorlarında yanıt arıyor. Son maçlarda gösterile "yeşil kart" merak konusu oldu. Peki, voleybolda yeşil kart nedir, ne demektir? Yeşil kart neden gösterilir? İşte yanıtı...

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Voleybol gündemini takip edenler, Milletler Ligi 2024 ile heyecanlı anlara tanık oluyor.

Filenin Sultanları'nın da muhteşem mücadelesi ile voleybol şöleni ortaya çıkıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu, geçen sezon Mersin'de düzenlenen Türkiye Altyapılar Voleybol Şampiyonası'nda denemesini yaptığı 'Temiz Oyun, İyi Davranış; Yeşil Kart Projesi'ni başlattı.

Milletler Ligi'de de yeşil kart ön plana çıkıyor.

Daniele Santarelli, Türkiye - Hollanda maçında Filenin Sultanları'nın savunmadaki blok temasını hakeme bildirerek yeşil kart gördü. İtalyan başantrenörün, Türkiye'nin 3-1 kazandığı maçta gördüğü kartın ne anlama geldiği ise merak konusu oldu.

Peki, voleybolda yeşil kart nedir, yeşil kart neden gösterilir? İşte anlamı...

Voleybolda yeşil kart nedir

Yeşil kart, Fair Play anlamını taşımaktadır.

Fair Play, sporun en temel değerlerinden biridir ve sporcuların, antrenörlerin, hakemlerin ve taraftarların her zaman uyması gereken bir davranış biçimidir. Bu kavram, oyunun ruhunu koruma, rakiplere saygı gösterme, kural ihlallerinden kaçınma ve adaleti sağlama amacını taşır.

Sporcuların Fair Play’a uygun davranması, onların sadece bir yarışmadaki performanslarına değil, aynı zamanda karakterlerine de yansır.

Adil ve dürüst bir şekilde yarışmak, sporcuların sahip olduğu yeteneklerin yanı sıra onların ahlaki değerlerini de ortaya çıkarır.

Fair Play, sadece sporcular için değil, aynı zamanda antrenörler ve hakemler için de önemlidir. Antrenörler, sporcularına Fair Play değerlerini öğretmeli ve onları her zaman doğru davranmaya teşvik etmelidir.