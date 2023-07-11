Vücutta yoksa dikkat! O eksiklik peynir isteğini coşturuyor... Her gün peynir yeme isteğinize engel olamıyor ve canınız aşırı peynir çekiyorsa, vücudunuz alarm veriyor olabilir. Peynir yemek istemek, bakın hangi vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor...

Bazı yiyecekleri canımız aşırı çeker. Durduk yere "olsa da yesek" diye geçiririz. Bunun sebebi, vücudun eksik vitamin ve mineralleri kapatmak istemesindendir. "Aşırı peynir yeme isteği" bu durumlardan bir tanesidir. Canınız sürekli peynir yemek istiyorsa dikkat; İşte sizde eksik olan o vitamin... Peynirden vazgeçemiyorsanız; 100 gram peynir içerisinde 422 gram kalsiyum bulunması, peyniri kemik ve diş sağlığı üzerinde olumlu etkileri ile bilinen önemli bir kalsiyum kaynağı haline getirir. Vücuttaki kalsiyum eksikliği de peynir yeme isteğinizi uyandırabilir. Özellikle diyet yapıyorsanız, peynir canınız çekebilir. Sağlıklı yağ asitleri azaldığında yani Omega-3 değeriniz azaldığında aşırı peynir tüketme isteğiniz artar.