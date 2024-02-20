WhatsApp kullananlar dikkat! Artık bunu yapanlar engellenecek

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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarının başında yer alan WhatsApp'ın yeni gizlilik özelliği ortaya çıktı.
WhatsApp'ın güvenlik önlemlerini artırma kapsamında yeni bir özelliği test etmeye başladığı açıklandı.
WhatsApp'ta kullanıcı sayısı arttıkça alınan güvenlik önlemleri de artmaya devam ediyor.
WhatsApp'ta kullanıcıların profil resminin ekran görüntüsünü almaya çalışanlar artık engellenecek.
Yeni özellik kullanıcıların herhangi birinin profil fotoğrafının ekran görüntüsü almasının önüne geçecek.
Ekran görüntüsü alınmak istendiğinde WhatsApp bunun yapılamayacağını bildiren bir uyarı gönderecek.
Yeni güncellemenin ne zaman hayata geçeceği henüz bilinmiyor...