WhatsApp kullanıcı adı nasıl alınır? Numara devri bitiyor... WhatsApp yeni özelliği olan "kullanıcı adı" seçmeyi duyurdu. WhatsApp kullanıcıları, artık sosyal medya hesaplarındaki gibi kendilerine benzersiz bir kullanıcı adı koyabilecek. Peki, WhatsApp kullanıcı adı nasıl alınır? İşte detaylar...

Çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özellikler duyurmaya devam ediyor.

Güvenlik ve gizliliğe önem veren WhatsApp, kullanıcılarına farklı deneyimler sunmaya odaklanıyor. Bu kapsamda sıklıkla harekete geçen uygulama son olarak yeni bir özelliği daha duyurdu.

WhatsApp, şimdilerde yeni bir kullanıcı adı seçeneği üzerinde çalışıyor.

Android için en son WhatsApp beta güncellemesinde, uygulamanın profil bölümünde kullanıcılardan kendi benzersiz kullanıcı adlarını seçmelerini isteyen yeni bir alan yer aldı.

Fark eden kullanıcılar, "WhatsApp kullanıcı adı" özelliğinin detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, WhatsApp kullanıcı adı nedir, nasıl alınır? İşte detaylar...

WhatsApp kullanıcı adı nasıl alınır?

WhatsApp, bilindiği üzere kişilerin telefon numarası üzerinden kullanıcı deneyimi sğalıyor. Ancak kullanıcı adı özelliği, her şeyi değiştirecek.

WhatsApp kullanıcı adı, tıpkı diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi kişilerin benzersiz isimlere sahip olmasını sağlayacak.

Kullanıcı adları için henüz bir çıkış tarihi duyurulmadı.

Henüz ne zaman devreye alınacağı bilinmeyen bu özellik sayesinde yeni biriyle iletişime geçmek veya bir gruba dahil edilmek için telefon numaranızı paylaşma zorunluluğunuz olmayacak.