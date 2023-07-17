Wi-Fi'yi tarihe gömecek: Li-Fi nedir, özellikleri nelerdir? Li-Fi teknolojisi, Wi-Fi'yi geride bırakmaya hazırlanıyor. Kullanıcıların dikkatini çeken Li-Fi nedir ve hangi özelliklere sahip merak konusu oldu. İşte ışık tabanlı Li-Fi hakkında bilgiler...

İnternete erişimde yeni bir dönem başlıyor...

Günümüzde her alanda var olan Wi-Fi bağlantısına göre daha hızlı veri aktarımını sağlayan Li-Fi teknolojisi, adını duyurdu.

Li-Fi teknolojisi, adını Light Fidelity kelimelerinin kısaltmasından alıyor.

Kablosuz formdaki optik ağ teknolojisi, cihazların arasında kablosuz iletişimin sağlanması ve verinin iletimi için LED ampulleri kullanıyor.

Teknoloji meraklıları, "Li-Fi" hakkında araştırmalara başladı. Nedir, nasıl kullanılır, avantajları ve özellikleri neler merak ediliyor. Wi-Fi ve Li-Fi arasındaki farklar da araştırılıyor.

İşte detaylar...

Li-Fi nedir:

Li-Fi teknolojisi, LED ışık dalgaları aracılığıyla kablosuz bir şekilde verilerin aktarılmasına olanak sağlayan bir optik ağ teknolojisi olarak ifade ediliyor.

Kablosuz bağlantı türü olarak da bilinen Li-Fi teknolojisi, verilerin iletilmesini bir başka ifade ile veri aktarımı için gereken sinyal gönderimini LED’leri kullanarak gerçekleştiriyor.

Li-Fi ve Wi-Fi farkları

Wi-Fi, veri iletmek için radyo frekansını kullanır ve sinyaller bir erişim noktası etrafında belirli bir alana yayılır. Li-Fi ise “Görünür Işık İletişim” (Visible Light Communication) sistemidir.

Li-Fi teknolojisine yönelik yapılan laboratuvar testleri, mevcut Wi-Fi sistemlerinden yüz kat daha hızlı, saniyede 1.5 GB’lık on sekiz film indirebilecek kadar hızlara ulaşabileceğini gösteriyor.

Radyo sinyalleri yerine ışık dalgaları yoluyla verilerin hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlarken güvenilir bağlantı sağlaması ile de Wİ-Fİ’yi geride bırakması öngörülüyor.