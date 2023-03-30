Windows 11 S modu nedir ve nasıl kullanılır? Windows 11 S modunun faydaları nelerdir? Windows 11 S modu bilgisayarınızı güvende tutar fakat Windows 11'in tüm avantajlarından yararlanmak için onu devre dışı bırakmanız gerekir

Windows 11 S modunun ne olduğu ve nasıl kullanılacağı hakkında aramalar hız kazandı.

S modu yalnızca Windows 11 Home sürümünde mevcuttur. Windows 11 Pro, Enterprise ve Education, S modunu desteklemez.

Peki, Windows 11 S modu nedir ve nasıl kullanılır? İşte S modu hakkında merak edilenler..

S modu nedir?

Windows 11 bilgisayarınız S modundayken yalnızca onaylı uygulamaları kullanabilir ve indirebilirsiniz. Yeni Windows 11 bilgisayarları bazen cihazı güvende tutmak için S modu etkinleştirilmiş olarak gelmektedir. Eğer onaylanmamış bir uygulamayı açmaya çalışırsanız, sizi Microsoft Store'a yönlendiren bir mesaj alacaksınız. Windows Mağazası dışındaki uygulamaları kullanmak için S modunu kapatmanız gerekmektedir.

Bilgisayarımda Windows 11 S modu var mı?

Windows 11 bilgisayarınızın S modunda olup olmadığını öğrenmek için şu adımları izleyin:

Görev çubuğunda Başlat menüsünü (Windows simgesi) seçin

Ayarları seçin

Sol kısımda yer alan Sistem sekmesinin seçili olduğundan emin olun. Sağ tarafı aşağı kaydırın ve Hakkında öğesini seçin .



Windows belirtimleri altında , Windows 11'in hangi sürümünü çalıştırdığınızı görmek için Sürüm'ün yanına bakın. Eğer orada S modu yazıyor ise bilgisayarınız S modundadır.



Windows 11 S modu için kısıtlamalar nelerdir?

S modu, Windows 11 ile yapabileceklerinizi sınırlamaktadır. İşte bazı o kısıtlamalardan bazıları;

Yalnızca Microsoft Store'da bulunan uygulamaları indirebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz tek internet tarayıcısı Microsoft Edge'dir



Kullanabileceğiniz tek arama motoru Bing olacaktır

Windows Terminal veya Windows Kayıt Defteri gibi gelişmiş araçlara erişemezsiniz.



Windows 11 S modunun faydaları nelerdir?

Bilgisayarınızı S modunda tutmanın çeşitli faydaları bulunuyor. İşte bazı faydaları;