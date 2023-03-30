Windows 11 S modu nedir ve nasıl kullanılır? Windows 11 S modunun faydaları nelerdir?

Windows 11 S modunun ne olduğu ve nasıl kullanılacağı hakkında aramalar hız kazandı.
S modu yalnızca Windows 11 Home sürümünde mevcuttur. Windows 11 Pro, Enterprise ve Education, S modunu desteklemez.
Peki, Windows 11 S modu nedir ve nasıl kullanılır? İşte S modu hakkında merak edilenler..
S modu nedir?
Windows 11 bilgisayarınız S modundayken yalnızca onaylı uygulamaları kullanabilir ve indirebilirsiniz. Yeni Windows 11 bilgisayarları bazen cihazı güvende tutmak için S modu etkinleştirilmiş olarak gelmektedir. Eğer onaylanmamış bir uygulamayı açmaya çalışırsanız, sizi Microsoft Store'a yönlendiren bir mesaj alacaksınız. Windows Mağazası dışındaki uygulamaları kullanmak için S modunu kapatmanız gerekmektedir.
Bilgisayarımda Windows 11 S modu var mı?
Windows 11 bilgisayarınızın S modunda olup olmadığını öğrenmek için şu adımları izleyin:
- Görev çubuğunda Başlat menüsünü (Windows simgesi) seçin
- Ayarları seçin
- Sol kısımda yer alan Sistem sekmesinin seçili olduğundan emin olun. Sağ tarafı aşağı kaydırın ve Hakkında öğesini seçin .
- Windows belirtimleri altında , Windows 11'in hangi sürümünü çalıştırdığınızı görmek için Sürüm'ün yanına bakın. Eğer orada S modu yazıyor ise bilgisayarınız S modundadır.
Windows 11 S modu için kısıtlamalar nelerdir?
S modu, Windows 11 ile yapabileceklerinizi sınırlamaktadır. İşte bazı o kısıtlamalardan bazıları;
- Yalnızca Microsoft Store'da bulunan uygulamaları indirebilirsiniz.
- Kullanabileceğiniz tek internet tarayıcısı Microsoft Edge'dir
- Kullanabileceğiniz tek arama motoru Bing olacaktır
- Windows Terminal veya Windows Kayıt Defteri gibi gelişmiş araçlara erişemezsiniz.
Windows 11 S modunun faydaları nelerdir?
Bilgisayarınızı S modunda tutmanın çeşitli faydaları bulunuyor. İşte bazı faydaları;
- S modu, işe veya okula odaklanmanıza yardımcı olabilir.
- S modu, çocuklarınızın erişebileceği uygulamaları sınırlar.
- Bir virüs veya kötü amaçlı yazılım indirme olasılığınız düşüktür.
- Bilgisayarınız daha hızlı açılacaktır.