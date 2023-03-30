Windows 11 S modu nedir ve nasıl kullanılır? Windows 11 S modunun faydaları nelerdir?

11 S modunun ne olduğu ve nasıl kullanılacağı hakkında aramalar hız kazandı.

S modu yalnızca Windows 11 Home sürümünde mevcuttur. Windows 11 Pro, Enterprise ve Education, S modunu desteklemez.

Peki, Windows 11 S modu nedir ve nasıl kullanılır? İşte S modu hakkında merak edilenler..

Windows 11 S modu nedir ve nasıl kullanılır?

S modu nedir?

Windows 11 bilgisayarınız S modundayken yalnızca onaylı uygulamaları kullanabilir ve indirebilirsiniz. Yeni Windows 11 bilgisayarları bazen cihazı güvende tutmak için S modu etkinleştirilmiş olarak gelmektedir. Eğer onaylanmamış bir uygulamayı açmaya çalışırsanız, sizi Microsoft Store'a yönlendiren bir mesaj alacaksınız. Windows Mağazası dışındaki uygulamaları kullanmak için S modunu kapatmanız gerekmektedir.

Bilgisayarımda Windows 11 S modu var mı?

Windows 11 bilgisayarınızın S modunda olup olmadığını öğrenmek için şu adımları izleyin:

  • Görev çubuğunda Başlat menüsünü (Windows simgesi) seçin
  • Ayarları seçin
  • Sol kısımda yer alan Sistem sekmesinin seçili olduğundan emin olun. Sağ tarafı aşağı kaydırın ve Hakkında öğesini seçin .
  • Windows belirtimleri altında , Windows 11'in hangi sürümünü çalıştırdığınızı görmek için Sürüm'ün yanına bakın. Eğer orada S modu yazıyor ise bilgisayarınız S modundadır.

Windows 11 S modu için kısıtlamalar nelerdir?

S modu, Windows 11 ile yapabileceklerinizi sınırlamaktadır. İşte bazı o kısıtlamalardan bazıları;

  • Yalnızca Microsoft Store'da bulunan uygulamaları indirebilirsiniz.
  • Kullanabileceğiniz tek internet tarayıcısı Microsoft Edge'dir
  • Kullanabileceğiniz tek arama motoru Bing olacaktır
  • Windows Terminal veya Windows Kayıt Defteri gibi gelişmiş araçlara erişemezsiniz.

Windows 11 S modunun faydaları nelerdir?

Bilgisayarınızı S modunda tutmanın çeşitli faydaları bulunuyor. İşte bazı faydaları;

  • S modu, işe veya okula odaklanmanıza yardımcı olabilir.
  • S modu, çocuklarınızın erişebileceği uygulamaları sınırlar.
  • Bir virüs veya kötü amaçlı yazılım indirme olasılığınız düşüktür.
  • Bilgisayarınız daha hızlı açılacaktır.