Yağlı mutfak dolaplarına sürün, ayna gibi parlatın... Mutfak dolaplarındaki yağı kiri söküp atacak yöntem, herkesin evinde bulunuyor. Sıcak suya atın, bezi onunla yıkayın. Pırıl pırıl olacak...

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Mutfaklardaki dolaplar yemek pişirirken en sık kirlenen yerler arasındadır. Sıçrayan yağları temizlemek ertelendiği zaman daha da zorlaşabilir.

Mutfak dolaplarınızı ilk günkü gibi pırıl pırıl yapacak olan yöntemi açıklıyoruz. Bu sayede temizlik yapmak kolaylaşacak, her gören yeni mi diye soracak.

İşte o ipucu...

1 adet bulaşık tabletinin üzerine 1 litre kaynar suyu boşaltın. Tablet eriyene kadar karıştırın.

Mutfak dolaplarınızı bu karışımla temizleyebilirsiniz.

Kolay kullanım için ürünü sprey şişesine doldurarak daha kullanışlı hale getirebilirsiniz.