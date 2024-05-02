Haberler



Bilgi



Yalan dizi konusu ne, oyuncuları kimler? Yalan dizisi ne zaman yayınlanacak?

Yalan dizi konusu ne, oyuncuları kimler? Yalan dizisi ne zaman yayınlanacak? Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Yalan dizisiyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Yaz sezonu ile yayın hayatına girecek olan Yalan dizisi ne zaman başlayacak? Yalan dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte, detaylar…