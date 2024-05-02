Yalan dizi konusu ne, oyuncuları kimler? Yalan dizisi ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında fragmanı yayınlanmaya başlayan yeni dizi Yalan hakkında araştırmalar başladı.
Yönetmen koltuğunda Hakan İnan’ın oturduğu ve senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu’nun kaleme aldığı dizide kimlerin ekrana geleceği oldukça merak ediliyor.
Yaz sezonuyla birlikte yayın hayatına başlayacak dizinin kadrosunda, Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin yer alacak.
Peki Yalan dizisi konusu ne?
Aslıhan Güner’in hayat verdiği Melike karakterinin tutuklanarak cezaevine girmesi ve çocuğunu ablasına emanet etmesiyle olaylar başlıyor. Yıllar sonra cezaevinden çıkarak kızına kavuşan Melike’nin aslında bir yalanın içinde olduğu ve bu yalanın ortaya çıkışı konu alınacak.