Yalancı Yarim filminin piknik sahneleri bakın neresi çıktı! İşte son hali...

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1973 yılında vizyona giren ve Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları arasında yerini alan “Yalancı Yarim”, bu akşam yeniden izleyicisiyle buluşuyor.

Ertem Eğilmez yönetmenliğinde çekilen ve Sadık Şendil imzası taşıyan senaryosuyla hafızalara kazınan film, dönemin en sevilen yapımlarından biri olmayı başardı.

Başrollerinde Tarık Akan ve Emel Sayın gibi dev isimleri buluşturan film, eğlenceli hikayesi kadar çekim yerleriyle de merak uyandırıyor.

Özellikle piknik sahnelerinin nerede çekildiği, Yeşilçam hayranları tarafından araştırılan konuların başında geliyor.

PİKNİK ALANININ SON HALİ

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden “Yalancı Yarim”, yıllar geçse de ilgi görmeye devam ediyor.

Filmin en doğal ve içten sahnelerinden biri olan piknik sahnesinin ise tamamen gerçek olduğu ortaya çıktı.

Ertem Eğilmez, sahnelerin samimi olmasını istediği için film ekibine gerçekten piknik yaptırmış ve bu anları kameraya almış.

O sahneler Sarıyer’deki Sultansuyu Piknik Alanı’nda çekilmiş.