Yanaklarınıza avokado sürün, değişimi görün... Tüketmek kadar cilt bakımında da faydalı olan avokado, nemsiz kalan cildi onarıyor. Nem kazanan ciltte kuruluk hissi de yok oluyor. İşte cilde avokado sürmenin etkileri...

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Cildimiz, en değerli hazinemiz...

Maruz kaldığı iç ve dış etkenlerden dolayı nem ve elastikiyetini kaybeder.

Yeterli su ve beslenme sağlanmadığında kuruluk meydana gelir. Kuru cildin sebebi, canlı tabakanın ölü deriye dönüşmesidir.

Bu noktada hücrelerinize nem pompalayacak bakımlar yapabilirsiniz.

Örneği avokado; Yemesi bir cilde sürmesi bin faydalı...

Bakın cilde avokado sürmek ne işe yarıyor!

Avokadoyu tükettikten sonra kalan kabuğuyla veya iç kısmını püre haline getirerek maske gibi kullanabilirsiniz.

Avokado, E vitamini ve C vitamini gibi antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar, cildi serbest radikallerin neden olduğu hasardan korur ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir.

Avokado, cildin yumuşak ve esnek olmasını sağlayan sağlıklı yağlar içerir.

Avokadonun içeriğinde bulunan oleik asit, ciltteki inflamasyonu azaltabilir ve sivilce veya diğer cilt problemlerinin iyileşmesine yardımcı olabilir.

Avokado, cilt tonunu dengeleyebilecek ve renk tonunu eşitleyebilecek bileşenler içerir.

Avokado ile yapılan maskeler veya cilt bakım ürünleri, yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.