Yangın tüpü fiyatları 2025: 1 kg, 3 kg ve 6 kg'lık yangın tüpü ne kadar, kaç TL?

Yağmur Dinç

Bolu'daki yangının ardından vatandaşların yangına ilişkin önlemleri arttı.

Bunların başında ise herkesin satın alarak evde veya işyerinde kolaylıkla kullanabileceği yangın söndürme tüpleri geliyor.

Yangın tüpleri, yangın anında hızlı müdahale sağlamak için kullanılan, pratik ve önemli güvenlik ekipmanlarıdır.

Tüp fiyatları boyutlarına, markasına ve türüne göre değişlik gösterir.

Durumu fırsata çeviren bazı satıcılar, yangın tüpü, yangın battaniyesi ve duman detektörü gibi ürünlerin fiyatlarını artırmaya başladı. Bu kapsamda, "yangın tüpü ne kadar 2025" sorusu gündemde yerini aldı.

İşte ortalama ücretleri...

YANGIN TÜPÜ FİYATLARI 2025

Yangından bir gün önce (19 ocak) 414 lira olan mini yangın tüpünün fiyatının yangından bir gün sonra (21 ocak) 735 liraya çıktığı görüldü.

İnternette 1 kilogramlık toz yangın söndürücü 340 TL ila 540 TL aralığında satılıyor.

3 kilogramlık yangın tüpleri ise 550 TL'den başlıyor.

6 kilogramlık tüpleri 800-1000 TL bandında bulmak mümkün.