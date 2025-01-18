Yanığın üzerine bir miktar dökün, ne acı kalıyor ne iz…

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Sıcak su döküldü, yağ sıçradı ya da ocaktaki ateşe yanlışlıkla dokundunuz...

Bu tanıdık senaryolar karşısında yapmanız gereken, mutfaktaki malzemelerden yardım almak.

Bazı doğal yöntemler, kimyasal ürünlere ihtiyaç duymadan yanık sorunlarına çözüm sunuyor.

Özellikle ufak yanıklarda yanık üzerine bir miktar bunu dökerek acıyı ve izi yok edebilirsiniz.

YANIK BÖLGEYİ UNUN İÇİNDE BEKLETİN

Ev kazalarında en çok meydana gelen yanıklardan iz kalmadan kurtulabilirsiniz.

Buzdolabında sakladığınız unu yanan yere döküp beklettiğiniz de hem acısını alır hem iz kalmasını önler.

Ancak bu işlem düşük derece yanıklar için geçerli. Daha ağır yanıklar için mutlaka tıp merkezlerine görünün.