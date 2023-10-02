Doğanın mucizevi ilacı! Yapraklarıyla hazırlanan çay şifa dağıtıyor.. Birçok rahatsızlığa iyi gelen iğde doğal bir ilaç görevi görüyor. İğdenin kendisi kadar yaprağıda son derece faydalıdır. İşte iğde yaprağından hazırlanan çayın mucize faydaları..

ensonhaber.com

Ülkemizin büyük kısmında yetiştirilebilen meyveler arasında yer alan iğdenin faydaları saymakla bitmiyor.

Şifa deposu olarak kabul edilen iğdenin hem kendisi hemde yaprakları son derece faydalıdır. İğdenin insan sağlığı açısından birçok faydası bulunuyor.

Bazılarının mucize besin olarak nitelendirdiği iğde bazı hastalıklara karşı adeta doğal bir ilaç görevi görüyor.

İçerisinde antioksidan, C vitamini ve prebiyotik lifler bulunduran iğdenin faydalarını sizler için derledik.

İğdenin faydaları nelerdir?

Birçok faydası bulunan iğdenin en çok bilinen faydalarını ele aldık. İşte iğdenin bazı faydaları;

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeyi sağlar.

- Kansere karşı koruyucu özelliklere sahiptir.

- Kan şekerini düzenler.

- Böbrek taşı düşürmeye yardımcı olur.

- Kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur.

- Saç köklerini besler.

- Antidepresan etkisi vardır.

- Egzama hastalığının tedavisi için destekleyicidir.

- Sindirim sağlığını düzenler

- İshal ve kabızlığa iyi gelir.

- Ağız ve diş sağlığı için yararlıdır.

- Karaciğer yağlanmasını azaltır.

İğde çayı nasıl hazırlanır?

İğde çayı hem iğde yaprakları ile hem de iğdenin kendisi ile hazırlanabilen bir çaydır.

İğde çayı demlemek için iğde yapraklarını sıcak suyun içerisine atarak demlenmesini sağlayabilirsiniz.

İğde çayı böbrek taşı tedavisinde son derece etkilidir. İçerisinde bulunan C vitamini sayesinde soğuk algınlığı, grip ve diğer hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur.

Ayrıca vücuttaki demir oranını artırıcı bir etkiye sahiptir..