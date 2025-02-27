Yapraklarını cildinize koyun, zamanı durdurun...

Yağmur Uçar

Kışın pazar tezgahlarında yerini alan beyaz lahana, turpgiller ailesinden olan bir sebzedir.

Kilo vermeden kalp damarlarını temizlemeye, göz sağlığından astıma kadar birçok faydası olan beyaz lahana, içerdiği B, E, C vitaminleri bakımından zengin olmasıyla birlikte; demir, kalsiyum ve magnezyum vitaminlerini de içerisinde bulunduruyor.

Ülkemizin Akdeniz bölgesinde yoğun olarak yetişen beyaz lahana, kış aylarında sofraların vazgeçilmezi.

Beyaz lahana sağlık açısından inanılmaz faydaları bulunuyor. Tüm vücut sisteminin düzene girmesini sağlayan beyaz lahananın cilde mucizevi faydaları var.

İşte cilde lahana maskesi yapmanın muhteşem etkileri...

CİLDE FAYDALARI

Lahana, özellikle C vitamini açısından zengindir. C vitamini, cildi serbest radikallerden korur ve ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda ciltteki kolajen üretimini artırarak, elastikiyeti artırır.

Beyaz lahana, iltihap karşıtı özelliklere sahip bileşenler içerir. Bu, akne, sedef hastalığı gibi cilt problemlerini yatıştırmaya yardımcı olabilir.

Lahanada bulunan yüksek su içeriği, cildin nem dengesini koruyarak kurumasını engeller. Bu da cildin pürüzsüz görünmesine yardımcı olabilir.

Aynı zamanda ciltteki yaraların iyileşmesini hızlandırabilen vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Ayrıca ciltteki izlerin giderilmesine yardımcı olabilir.

Cilde lahana yapraklarını koymak, ciltteki lekeleri ve pigmentasyonları azaltarak daha sağlıklı bir cilt tonu elde edilmesine yardımcı olabilir.