Yarın okul var mı? 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 28 Mayıs seçimi için milyonlarca vatandaş okullarda oy kullanıyor. Bu kapsamda ertesi gün okulların durumu merak konusu oldu. 29 Mayıs Pazartesi okul var mı, tatil mi sorusu gündemde yerini aldı. Peki, yarın okul var mı?

28 Mayıs Pazar günü oylarını kullanan vatandaşlar, pazartesi sabahına yeni bir gündemle uyanacak. Seçimini yapan Türkiye, sonuçlar için de oldukça heyecanlı. Bu kapsamda 81 ilde oy kullanma işlemleri okullarda gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda ertesi gün eğitimin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Seçim sonrası okul var mı, seçimden sonraki gün tatil mi gibi sorulara yanıt aranıyor. MEB, okulların durumuna dair açıklamada bulundu. Peki, Yarın tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı? Seçimden sonraki gün tatil mi? İşte detaylar... Yarın (29 Mayıs Pazartesi) okul var mı? Seçimin ertesi günü, okullarda eğitime 1 gün ara verilecek. 29 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil ilan edildi.