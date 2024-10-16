Yarın okullar tatil mi? 16-17 Ekim hangi illerde okullar tatil?

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AFAD verilerine göre, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi.

Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan, Adıyaman ve Tunceli gibi illerde de sarsıntı paniğe yol açtı.

Deprem sonrası ekipler tarama çalışmalarına başladı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre can kaybı olmadığı bildirildi.

Depremin ardından özellikle aileler, çocuklarını okullardan almak için okullara akın etti.

Diyarbakır, Malatya ve Elazığ Valilikleri, okullarla ilgili alınan kararları duyurdu. Peki, 16-17 Ekim tarihlerinde okullar tatil mi?

5 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Elazığ, Batman, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da, deprem nedeniyle bugün okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, halkın güvenliği için okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

YARIN (17 EKİM) OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya, Batman, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da deprem nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

Ancak, 17 Ekim’de de okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda veliler ve öğrenciler büyük bir merak içinde. Valiliklerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.