Yarın okullar tatil mi? MEB'den kesin karar: 10 Mayıs tatil ilan edildi mi?

Eğitimciler, canice öldürülen meslektaşı için ayaklandı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gerçekleşen olayda 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan, öğrencisi tarafından vuruldu.
Okula getirdiği silahla gözünü kırpmadan öldüren 17 yaşındaki öğrenci, emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Olayın ülke genelinde yankı yaratmasının ardından binlerce okulda yüz binlerce öğretmen iş bırakma eylemine katılacağını açıkladı.
.1 günlük iş bırakma grevini 10 Mayıs Cuma günü gerçekleştirecek olan öğretmenler, sendikaların öncülüğünde katılım sağlayacak ve önemli açıklamalarda bulunulacak.
Okulların tatil ilan edildiği iddiası ise hızla yayılırken, MEB konuya el attı.
Peki, 10 Mayıs Cuma günü okul var mı, yarın okullar tatil mi? İşte son karar...
Yarın (10 Mayıs) okullar tatil mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, yetkilileri yarın okulların tatil edildiği ddialarını yalanlanırken okulların açık olacağı vurguladı.
MEB, eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu belirtti.