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Yarın okullar yarım gün mü, tatil mi? 23 Nisan 2024 resmi tatil mi?

Yarın okullar yarım gün mü, tatil mi? 23 Nisan 2024 resmi tatil mi? Bu yıl salı gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında eğitime ara verilecek mi merak ediliyor. Bu kapsamda, "yarın okullar var mı", 23 Nisan 2024 resmi tatil mi" sorularına yanıt aranıyor. Peki, 23 Nisan yarım gün mü? Resmi tatil mi? İşte yanıtı...