Yarın okullar yarım gün mü, tatil mi? 23 Nisan 2024 resmi tatil mi?

2024 yılı resmi tatiller takvimi, sene başında belli oldu.
Bu kapsamda vatandaşlar hangi günlerde resmi izinli olacak belirleniyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, merak konuları arasına girdi. Bayrama az bir zaman kala resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor.
Öğrenciler ve veliler, "23 Nisan yarım gün mü, tatil mi", "Yarın okullar tatil mi", "23 Nisan'da ders işlenecek mi" gibi sorulara yanıt arıyor.
Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? İşte detaylar...
23 Nisan 2024 resmi tatil mi?
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, ülkemizde resmi tatiller arasındadır.
23 Nisan 2024 Salı günü okullar, kamu kurumları ve iş yerleri için resmi tatil uygulanıyor.
23 Nisan'da okul var mı?
23 Nisan'da eğitime 1 gün ara veriliyor.
Öğrenciler ve öğretmenler ders işlemese de tören için okula gidebiliyor.