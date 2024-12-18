Yarışmaların Kraliçesi: 5 Bin Yarışmayı Düşünerek Kazandı

Yağmur Dinç

Çekilişlerden piyangolara kadar girdiğiniz her yarışmayı, sadece zihninizin gücünü kullanarak kazandığınızı hayal edin.

Bu, "Yarışma Kraliçesi" olarak bilinen Helen Hadsell için olağanüstü bir gerçeklikti.

1924'te doğan ve 2010'da vefat eden Hadsell'in hikayesi, pozitif düşünme, görselleştirme ve çekim yasasıyla ilgilenenlere ilham vermeye devam ediyor.

Hayatı boyunca 5000'den fazla yarışma kazanan Helen Hadsell namıdiğer Helene Hadsell "Yarışma Kraliçesi" nin olağanüstü hikayesi haberimizde...

YARIŞMA KRALİÇESİ: HELENE HADSELL

Helene Hadsell mutlu bir ev hanımıydı; Norman Vincent Peal'in "Pozitif Düşüncenin Gücü: Günlük Yaşamın Sorunlarının Üstesinden Gelmek İçin Pratik Bir Kılavuz" adlı kitabını buldu.

Helene bu kitabı okuduktan sonra, istediği her şeyi çekmenin hayat değiştiren sırrını keşfedebildi ve hemen başvurduğu sır haline gelen teknikleri uygulamaya başladı.

Hadsell, 1950'lerden itibaren çok sayıda yazılı yarışma ve çekilişe katıldı. Bu ödülleri kazanabilmek için çok farklı stratejiler ve yaklaşımlar kullandı.

Yarışmalara katılmak sadece bir hobi değil, onun için sistematik bir iş haline gelmişti.

Başvuru formlarını doldururken bir tür duyusal sezgiyi kullanıyor, hem duygusal hem de mantıklı bir şekilde hangi yarışmaların kazandıracağını tahmin etmeye çalışıyordu.

KOCASI İÇİN BAŞLADI

Helene bir gün kocasına ne istediğini sordu.

Gazetedeki bir ilanı işaret eden kocası, o dıştan takma motora sahip olmak istediğini söyledi.

İlan bir Coca-Cola yarışması içindi. Katılım koşulu, konu hakkında 25 kelime yazmaktı. Ve oradan, yaratıcı zihin kontrol etme hayal gücü başladı.

Yarışmayı kazanmayı hayal etti ve kocası için ödül olarak dıştan takma motoru kazandı.

HELENE'NİN TEKNİĞİ

Kazanma tekniklerini kısaca anlattı, buna ' SPEC ' adını verdi, bu dört adımlı bir süreçtir. SPEC , Seç, Tasarla, Bekle ve ardından Topla anlamına gelir.

Görselleştirme, Hadsell'in tekniğinde önemli bir rol oynadı.

"Ben bir kazananım" veya "Ben başarıyı çekiyorum" gibi ifadeler günlük rutininin bir parçasıydı ve kazanma yeteneğine olan inancını güçlendiriyordu.

Helen Hadsell'in inanılmaz yolculuğu, yaşamı boyunca tahmini 5.000 yarışmayı kazanmasına neden oldu.