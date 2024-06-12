Yasa dışı bahis oynamanın cezası ne kadar, kaç TL 2024? Ülkemizde yasak olan ve yasa dışı yollar aracılığı ile oynanması da suç sayılan bahis oyunları, Kabahatler Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda, "yasa dışı bahis oynama suçu" 2024 yılı itibarıyla merak konusu olmaktadır. Peki, yasa dışı bahis cezası nedir, ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı...

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Yasa dışı bahis; illegal bahis, sanal bahis veya kaçak bahis olarak da bilinir.

Türkiye'de yasal lisans olmaksızın bahis oynatmak ve oynamak suçudur.

Ülkemizdeki yasal bahis sitelerinin haricinde bahis oynanırsa yasa dışı bahis suçu oluşur. Buna imkan tanıyanlar, yani websitesi sahipleri, matikçiler, reklam verenler vs. yasa dışı bahis oynatmış olur.

Yasa dışı bahis cezası, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yasa dışı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynanmasına yer ve imkan sağlama, bu oyunlarla ilgili olarak para nakline aracılık etme, reklam vererek oynamaya teşvik etme suçları düzenlenmiştir.

Yasa dışı bahis oynayan kişilerin IP adresleri veya internet trafiği izlenir.

İlgilinin IP adresi ya da internet trafiği incelenerek yasa dışı bahis oynayıp oynamadığı belirlenebilir.

Peki, yasa dışı bahis oynamanın cezası nedir? Yasadışı bahis cezası ne kadar, kaç TL 2024? İşte kanundaki yeri...

Yasa dışı bahis cezası 2024

Yasa dışı bahis oynama cezası 7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 5/1-d ile düzenlenmektedir.

Buna göre yasa dışı bahis cezası alanlar hakkında 5000 bin Türk lirasından 20000 Türk lirasına kadar idari para cezasına hükmedilmektedir.