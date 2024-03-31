Yaşamın tadını onlar çıkarıyor! Emeklilerin cenneti; İşte Türkiye’nin en mutlu ve yaşlı ili… Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre, Türkiye'nin en mutlu ve en yaşlı ili belirlendi. Bu il, ülkemizin en kuzeyinde yer alıyor ve yaşlıların sakin ve huzurlu bir hayat sürdürebileceği bir ortam sunuyor.

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Türkiye'nin huzur dolu limanı, Sinop, yine gururla zirvede.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verilerine göre, Sinop hem en mutlu hem de en yaşlı il olarak belirlendi.

Bu sıra dışı şehir, Türkiye'nin en kuzeyinde konumlanmasının yanı sıra, içinde barındırdığı mutlulukla da dikkat çekiyor.

TÜİK'in 2023 yılı İstatistiklerle Yaşlılar araştırmasında, Sinop'un Türkiye'nin en yaşlı ili olduğu bir kez daha tescillendi.

Hem fiziki hem de ruhsal açıdan huzur ve mutluluk dolu bir yaşam sürdürmek isteyenler için Sinop, adeta bir cennet.

Uzun yıllardır birinci!

Geçtiğimiz yıl yapılan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması'nda da Sinop, Türkiye'nin en mutlu ili seçilmişti.

Sinop, Türkiye'nin en yaşlı ili olma unvanını, gençlerin büyük şehirlere göç etmesi ve yaşlıların da huzurlu ve sakin bir yaşam arayışı nedeniyle taşıyor.

Vatandaşlar, bu durumu, Sinop'un kısıtlı iş imkanlarına ve yaşlıların sakin yaşamı tercih etmesine bağlıyorlar.

2023 yılında da yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,0 ile Sinop oldu. Sinop'ta yaşlı nüfus oranı, erkeklerde yüzde 18,7 iken, kadınlarda yüzde 21,4 olarak kaydedildi. Sinop'u yüzde 19,5 ile Kastamonu, yüzde 18,3 ile Giresun takip etti.