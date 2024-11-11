Yağmur Dinç

Toplumda "yaşlı" olarak kabul edilen bireylerin, kendilerine has bir kokusu olduğunu hiç fark ettiniz mi...

"Yaşlı insan kokusu" konusunda, birçok kişi hemfikir.

Yaşlı insanlarda belirgin bir koku oluşması, genellikle biyolojik ve kimyasal değişimlerin bir sonucudur. Bu kokuya bazen "yaşlılık kokusu" veya "geriatri kokusu" denir.

Peki, bunu sebebi nedir? Sizler için sebebini araştırdık.

İŞTE ESAS NEDENİ

Yaşlılıkla birlikte vücutta, özellikle terde bazı kimyasal maddeler daha fazla birikir. Özellikle "2-nonenal" adlı bir madde, yaşlanma sürecinde vücutta artar ve bu bileşik, kendine özgü bir kokuya yol açar.

2-nonenal, meyvemsi, metalik ve yağlı bir kokuya sahip olup, yaşlanmış ciltte daha fazla yayılabilir.

Ayrıca yaşlanmayla birlikte hormon seviyelerinde değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler, vücut kokusunu etkileyebilir.