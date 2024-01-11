Yatsı ezanı saat kaçta? Regaip Kandili yatsı namazı vakitleri! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya Regaip Kandilinde yatsı ezanı saat kaçta okunacak? İl il yatsı ezanı vakitlerini sizler için derledik. İşte il il yatsı ezanı vakitleri..

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Regaip Kandili dolayısıyla bugünü ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar yatsı ezanı hakkında aramalarına hız verdi.

Bazı camilerde gerçekleşecek olan Regaip Kandili programlarına katılmak ve yatsı namazlarını kılmak isteyenler yatsı ezanının saat kaçta okunacağını öğrenmek istiyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve diğer büyükşehirlerde yatsı ezanının saat kaçta okunacağını sizler için derledik.

İşte bazı büyükşehirlerimizde yatsı ezanının okunacağı saatler..

İşte il il yatsı ezanı vakitleri..

İstanbul - 19:27

Ankara - 19:13

İzmir - 19:38

Bursa - 19:28

Eskişehir - 19:23

Konya - 19:17

Kayseri - 19:04

Adana - 19:07

Diyarbakır 18:46

Gaziantep - 18:59

Hatay - 19:05

Trabzon - 18:44