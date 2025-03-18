Yaz lastikleri ve dört mevsim lastiklerin arasındaki 3 önemli fark

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Güvenli bir sürüş için doğru lastik seçimi büyük önem taşıyor.

Mart ayının gelmesiyle birlikte sürücüler için lastik değişim dönemi başladı.

Peki, yaz lastikleri mi daha avantajlı, yoksa dört mevsim lastikler mi daha kullanışlı?

İşte iki lastik türü arasındaki farklar, avantajlar ve hangi koşullarda hangisinin tercih edilmesi gerektiğine dair detaylı bilgiler…

YAZ LASTİĞİ VE DÖRT MEVSİM LASTİK ARASINDAKİ FARKLAR

Diş Derinliği ve Yapısı

Yaz lastikleri daha az diş derinliğine sahip olup özel kauçuk bileşimi ve desenleri sayesinde yola daha iyi tutunur. Bu özellik, sıcak havalarda yüksek yol performansı sunmasını sağlar.

Dört mevsim lastiklerinin diş derinliği orta seviyededir ve farklı araç modellerine, yük kapasitesine ve yol koşullarına uygun olarak çeşitlilik gösterir. Ancak yaz lastiklerine kıyasla biraz daha fazla aşınabilir.

Hava Sıcaklığına Göre Performans

Yaz lastikleri 7°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda en iyi performansı gösterir. Sıcak asfaltta esnekliğini koruyarak yüksek hızda bile güvenli yol tutuşu sağlar.

Dört mevsim lastikleri ılıman iklimler için ideal olsa da, hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğünde performansı düşebilir. Aşırı sıcak havalarda da yol tutuşu zayıflayabilir.

Yol Tutuşu ve Sürüş Güvenliği

Yaz lastikleri kuru ve ıslak zeminlerde en iyi yol tutuşunu sağlar. Hızlı viraj alma ve kısa fren mesafesi konusunda avantajlıdır.

Dört mevsim lastikleri genel olarak yaz lastiklerine göre daha iyi bir yol tutuşuna sahiptir ancak kış lastikleri kadar yüksek performans gösteremez. Aşırı soğuk ve sıcak havalarda daha düşük performans gösterebilir.