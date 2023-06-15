Yaz mevsimi kabusunuz olmasın! İşte sivrisinek ısırıklarından kurtulmanın 6 kolay yolu Sıcak havaların gelmesiyle birçoğumuzun korkulu rüyası olan sivrisinekler de ortaya çıktı. Yaz aylarında dayanılmaz hale gelen sivrisinek ısırıklarından kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Nasıl mı? Bu yöntemleri deneyin!

Sıcak havaların gelmesiyle sivrisinekler de ortaya çıkmaya başladı.

Yaz aylarının tek dezavantajı sivrisinek ısırıkları. Bazen dayanılmaz bir kaşıntı yaratabiliyor. Sürekli ısıran bu sivrisineklerden kurtulmak için bin bir türlü yol deneniyor.

Eğer dikkatinizden kaçan bir sivrisinek ısırdıysa mutlaka bu yöntemleri deneyin. Muhtemelen birkaç saniye içinde kaşıntı yok olacaktır.

Aloe Vera

Aloe Vera cildi serinletir, yatıştırır ve kaşıntıyı azaltır. Eğer kaşıntılı bir sivrisinek ısırığınız varsa Aloe Vera kullanabilirsiniz.

Muz kabuğu

En çok tavsiye edilen yöntemlerden biridir. Sivrisinek ısırığına bir muz kabuğunun iç tarafını sürmeniz yeterli. Sivrisinek ısırığındaki nem, kabuktaki şekerler tarafından uzaklaştırılır ve bu da kaşıntıyı azaltır.

Buz küpleri

Bezinin içine birkaç buz küpü koyun ve en az yirmi dakika sivrisinek ısırığı üzerinde tutun. Soğuk, kaşınmayı hissetmemenizi sağlayacak ve şişlik kaybolacaktır.

Tuz

Tuz sivrisinek ısırığını kurutur, bu nedenle kaşıntı kısa sürede kaybolur. Özellikle tuzla ovmak yardımcı olacaktır. Öncelikle sivrisineğin ısırdığı bölgedeki deriyi ıslatın. Biraz tuz alın ve pul pul dökün! Bir süre bekletin ve ılık suyla durulayın. Bir süre acıtabilir ama sonra o can sıkıcı kaşıntıdan hemen kurtulursunuz.

Diş macunu

Tercihen içinde nane bulunan bir diş macunu kullanın. Sivrisinek ısırığının üzerine biraz diş macunu sürün ve bir süre cilt üzerinde bırakın. Bölgenin hızla kuruduğunu ve kaşıntıdan kurtulduğunuzu fark edeceksiniz.

Limon suyu

Doğal asitler sivrisinek ısırığından kaynaklanan kaşıntının geçmesine yardımcı olur. Limon ve misket limonu suyu kaşıntıyı durdurur ve enfeksiyonları önler.