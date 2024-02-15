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Yaz tatil kısaldı mı, kaç güne düştü? Yaz tatili süresi 2024

Yaz tatil kısaldı mı, kaç güne düştü? Yaz tatili süresi 2024 Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimi uzatmak tatili kısaltmak için kolları sıvadı. Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği bu konu araştırılıyor. Peki, tatil süresi kısaldı mı, kaç güne düştü? Yaz tatil kaç gün olacak? İşte detaylar...