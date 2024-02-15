Yaz tatil kısaldı mı, kaç güne düştü? Yaz tatili süresi 2024

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Öğrencilerin iple çektiği yaz tatili, kısalıyor...
MEB, eğitim süresini arttırmaya yönelik çalışmaların başladığını duyurdu.
Bakanlık çalışmasında 180 gün olan eğitim ve öğretim süresinin 200 güne çıkarılması hedefleniyor.
Kararın uygulamaya alınmasıyla da ara tatiller aynı şekilde devam edecekken yaz tatilinde kısalmaya gidilecek.
Peki, yaz tatili kaç güne düşecek? Okullar kaç gün tatil olacak? İşte yaz tatili süresi 2024...
Yaz tatili kısalacak mı?
Okullarda 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda öğrenciler yaz tatilini daha kısa yapacak ve yıl içerisinde daha fazla okula gidecek.
Net bir gün sayısı henüz açıklanmadı.