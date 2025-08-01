Yaz transfer sezonunun ne zaman sona ereceği futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Futbolseverler yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceğini öğrenmek için arama motorlarında konuyla alakalı araştırma yapıyor.
Takımlarının yeni sezona güçlü kadrolar ile girmesini bekleyen futbolseverler transfer dönemi hakkında aramalarını hızlandırdı.
En çok merak edilenler arasında ise yaz transfer döneminin sona ereceği tarih yer alıyor.
Takımlar eksik bölgelerine takviyeler yaparak 2025/2026 sezonunu en iyi şekilde tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Peki, yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte merak edilen o tarih..
Yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek?
Bilindiği üzere 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, 30 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.