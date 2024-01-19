Yazın olmadı, şimdi geliyor! Galatasaray’ın yeni sol beki lige damga vuracak Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, yeni sol bekini Bundesliga’dan buldu. Yaz aylarında da ilgilendiği yıldız oyuncuyu kadrosuna katmakta ısrarcı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de zirveye tırmanma hedefi doğrultusunda devre arası transfer döneminde güçlü bir kadro oluşturmak için kollarını sıvadı.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Cimbom, özellikle sol bek pozisyonuna takviye yapma planları yapıyor.

Bu doğrultuda sarı kırmızılı yönetim, gözlerini Almanya’ya çevirdi.

Sezon başında transfer edilen Angelino’nun beklenen performansı gösterememesi nedeniyle yerine Bundesliga’nın yıldızı düşünülüyor.

Galatasaray aradığını Bundesliga'da buldu

İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre; Wolfsburg forması giyen Rogerio için Flamengo ve Galatasaray devrede.

Galatasaray, geçtiğimiz yaz Rogerio’yu satın almak için büyük uğraş harcadı. Ancak transfer sonuçsuz kalmıştı.

26 yaşındaki sol bek, bu sezon çıktığı 10 maçta 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro.