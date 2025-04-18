Yemek kartlarında market limiti 2025: İşte kullanılabilir bakiye

Yağmur Uçar

İşçilerin yasal hakkı olan yemek ücreti, günümüzde anlaşmalı birçok farklı firma aracılığı ile "kart bakiyesi" olarak yüklenebiliyor.

Vatandaşlar, bu bakiyeyi tercihen market alışverişlerinde de kullanabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yemek kartlarının kullanımıyla ilgili, "Yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158 TL'lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır." açıklamasını yaptı.

İşçiler ise yemek kartlarındaki limitin ne kadarını markette harcayabileceği konusunda endişeye düştü.

Peki; yemek kartları market limiti ne kadar, kaç TL 2025? İşte detaylar...

YEMEK KARTLARINDA MARKET LİMİTİ 2025

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, Ensonhaber'e konu ile ilgili şu bilgileri verdi:

Bu karar, işçiyi değil işvereni kapsıyor. SGK yemek istisnası ile verginin uygulaması ayrı uygulamalar. GVK 23/8 maddesi gereğince yemek istisnası 2025 yılı için 240 TL olarak ilan edildi. SGK ise 31 Aralık 2024 tarihinde 2024/17 sayılı genelge ile yaklaşık 158 TL olarak belirledi. Aradaki fark da SGK primine tabi olmuş oldu. Hal böyle olunca da işveren aradaki 82 lira fark için prim ödeyecek.

ÖRNEK HESAP

Örneğin, market harcamasında da kullanılabilen karta ocak ayında 6 bin lira yüklenmiş ve işçi bu ay 22 gün çalışmışsa (22 gün x 158 lira olmak üzere) 3 bin 476 liralık kısımdan prim kesilmeyecek, 2 bin 524 liralık tutar üzerinden prim kesintisi yapılacak.

Buna göre, işçi yemek parasını alıp dilediği gibi kullanacak.

Genelde yemek çekini vatandaş 2-3 sefer alışverişte kullanıyor. İsterse bu limiti tek seferde de kullanabilir, peyderpey de kullanabilir.