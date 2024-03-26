Yeni akım: Halınıza bunu sürün, yanık izlerinden kurtulun Yanık izi olan halıları atmadan önce mutlaka bu yöntemi deneyin. Bu ürünü halınıza uygulayarak kolayca yanık izlerini çıkarabilirsiniz.

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Evdeki halıların sık sık yanma riskiyle karşı karşıya kalmaları, birçok ev sahibinin endişe kaynağı olabiliyor.

Özellikle sobalı evlerde, doğum günü partilerinde veya nargile keyfi yaparken halıya düşen közler, sinir bozucu yanık izleri bırakabiliyor.

Ancak artık bu sorunlarla uğraşmak zorunda değilsiniz.

Sosyal medyada milyonların arayıp da bulamadığı bir yöntem, sonunda gün yüzüne çıktı ve hızla viral oldu.

Halınıza bunu uygulayarak yanık izlerinden kolayca kurtulabilirsiniz.

Halılardaki yanık izlerine veda edin!

Halılarınızdaki yanık olan bölgeyi zımpara ile yavaş ve kontrollü bir şekilde uygulayın. Zımparalama işlemi sona erdikten sonra, bulaşık makinesi parlatıcısıyla bölgeyi güzelce silmeniz gerekiyor.

Zımparalanan bölge hafif oyulmuş gibi görünse de, siyah olan yanık izinden eser kalmayacaktır.