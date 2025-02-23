Yeni eğitim sistemi geliyor; artık zorunlu olmayacak!

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Türkiye’de eğitim sisteminde sık sık yaşanan değişikliklerin ardından yeni bir düzenleme daha gündeme geldi.

2012 yılında yürürlüğe giren 4+4+4 eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği yönünde önemli sinyaller verildi.

Zorunlu eğitimin çocukların bireysel yeteneklerini körelttiğini düşünen birçok eğitimci, mevcut sistemin çocukların meslek edinmesi ve sosyal gelişimi açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu savunuyor.

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türk Eğitim Sistemi ve Zorunlu Eğitimin Yansımaları” konulu çalıştayda bu konu ele alındı.

Çalıştayın sonuç raporunda, mevcut 12 yıllık zorunlu eğitimin çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİME ELEŞTİRİ

“12 yıllık zorunlu eğitim dayatması çocukların kabiliyeti, meslek edinmeleri ve yuva kurmaları önünde büyük bir engel” denildi.

Geçtiğimiz günlerde programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mevcut sistemin uzunluğunun yeniden değerlendirilebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Zorunlu eğitimin çok olduğunu, yakında bunun tartışmaya açılacağını ben de tahmin ediyorum. Bu kadar uzun bir süre standart bir eğitime çocukları tabi tutmak doğru olmayabilir”

ZORUNLULUK KALKIYOR

Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’ın haberine göre; eğitimciler 12 yıllık zorunlu eğitim sürecinin gözden geçirilmesi gerektiği yönündeki görüşleri destekliyor. Bu konuda bir rapor hazırlayan eğitim dernekleri, “Lise mutlaka 3 yıl olmalı. 4+4+3 sistemine geçilmeli. Zorunlu eğitim dayatılmamalı. Branş yönlendirmesi erkene çekilmeli” önerilerinde bulundu.