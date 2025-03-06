Yeni iPad tanıtıldı: İşte iPad 11 Türkiye fiyatı ve özellikleri

Yağmur Uçar

Apple bugün resmi web sitesinden yayımladığı güncelleme ile en uygun fiyatlı iPad serisi olan temel iPad modelini yeniledi.

iPad 11. Nesil ön siparişe sunuldu ve tüm özellikleri belli oldu.

iPad 11 inç (A16) 2025 özellikleri ve fiyatı, satın almak isteyenler tarafından merak edildi.

Peki; iPad 11 ne kadar, kaç TL? İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri...

IPAD 11 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 11 inç, 1640 x 2360, 500 nit, IPS

İşlemci: Apple A16 çip (5 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine)

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 12MP geniş kamera f/1.8, 4K@24/25/30/60fps, gyro-EIS

Ön kamera: 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultra geniş açılı)

Bağlanabilirlik: eSIM desteği, WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3

Batarya: 28.93 Wh Li-Po

Batarya Kullanım Süresi: Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar internette gezinme veya video izleme

Yazılım: iPadOS 18

Boyut: 248.6 x 179.5 x 7 mm, 477 g

IPAD 11 FİYATI 2025

Yenilenen 11. Nesil iPad’in başlangıç fiyatı 16.999 TL olarak belirlendi. Şu an ön sipariş toplanan cihaz, 12 Mart’ta genel satışa çıkacak.

Tercih edilen depolama alanı ve bağlantı özelliğine göre fiyatlar değişiyor.

iPad 11 inç (A16) Wi-Fi 128 GB: 16.999 TL

iPad 11 inç (A16) Wi-Fi + Cellular: 24.499 TL

iPad 11 inç (A16) 256 GB Wi-Fi: 21.999 TL

iPad 11 inç (A16) 256 GB Wi-Fi + Cellular: 29.499 TL

iPad 11 inç (A16) 512 GB Wi-Fi: 31.999 TL

iPad 11 inç (A16) 512 GB Wi-Fi + Cellular: 39.499 TL