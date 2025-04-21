Haber Merkezi

Katolik dünyasının kalbi yeniden Vatikan’da atıyor.

88 yaşındaki Papa Francis, Paskalya Bayramı'nın hemen ardından hayata gözlerini yumdu.

12 yıl boyunca Katolik Kilisesi’ne liderlik eden Francis’in ölüm haberi tüm dünyada yankı uyandırırken, gözler şimdi Vatikan’daki seçim sürecine çevrildi.

Yeni Papa nasıl seçilecek? Siyah ve beyaz duman ne anlama geliyor? İşte detaylar...

KONKLAV BAŞLIYOR: YENİ LİDER ARAYIŞI

Papa Francis’in vefatının ardından Katolik Kilisesi’nde “Sede Vacante” yani “taht boşluğu” dönemi resmen başladı.

Bu süreçte, 80 yaşın altındaki kardinal din adamları, Vatikan’da toplanarak Konklav adı verilen kapalı seçim sürecine giriyor.

Sistina Şapeli’nde yapılan bu gizli oylamalarla yeni Papa belirleniyor.

SİYAH DUMAN VE BEYAZ DUMAN NE DEMEK?

Yeni Papa seçim sürecinde her oylama sonrası bacadan çıkan dumanlar tüm dünyaya seçimle ilgili ipuçları verir.

Eğer bacadan siyah duman yükselirse, bu “Henüz bir karar yok” anlamına gelir. Ancak beyaz duman görülürse, bu durum “Yeni Papa seçildi” mesajını taşır.

Beyaz dumanı gören kalabalık, Aziz Petrus Meydanı’na toplanır ve kısa süre sonra yeni Papa balkona çıkarak halka ilk selamlamasını yapar.

SEÇİM GÜNLER SÜREBİLİR

Papa seçiminde 3'te 2 oy çokluğu şarttır. Kardinaller, uzlaşma sağlayana kadar günde birkaç kez oylama yapabilir. Bu süreç günler sürebilir.

Seçilen kişi, Papalık ismini kendisi belirler ve görevi devralarak Katolik dünyasının yeni lideri olur.