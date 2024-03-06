Yeni üniversite bölümleri 2024: Yapay zeka bölümü açıldı mı, hangi üniversitelerde var? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yapay zeka ile ilgili yeni üniversite bölümleri açılacağını duyurdu. Yapay zeka ile ilgilenenler ve eğitim almak isteyenler, hangi üniversitelerde olduğunu merak etti. Peki, yeni üniversite bölümleri neler oldu? Hangi bölümler yeni açıldı? Yapay zeka bölümü açıldı mı? İşte detaylar...

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Teknolojik gelişmeler, eğitim sürecini de değiştirmeye başladı.

Dünyanın ilgi alanı haline gelen dijitalleşme, yapay zeka ve büyük veri üniversitelerde okutulacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun’da düzenlenen “Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri” toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Özvar, "Çalışma grubu, değişik ülkelerdeki üniversitelerin bölüm/program yapılarını inceleyerek muhtemel program önerilerini Yükseköğretim Kurulumuza sundu." dedi.

Özvar, çalışma grubunun önerilerini değerlendirdiklerini ve yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde 2’si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 önlisans programı açılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Yapay zeka ile ilgilenen adaylar, üniversite eğitimi almak için detayları merak etmeye başladı. Bu kapsamda, "yeni açılan üniversite bölümleri hangileri", "yapay zeka bölümü açıldı mı", hangi üniversitede yapay zeka bölümü var" gibi soruları araştırıyor.

İşte yeni açılan bölümler ve yapay zeka bölümü olan üniversiteler...

Yeni açılacak önlisans bölümleri:

Yapay Zekâ Operatörlüğü

Büyük Veri Analistliği

Otonom Sistemler Teknikerliği

Dijital Dönüşüm Elektroniği

Robotik ve Yapay Zekâ

Oyun Geliştirme ve Programlama

Bulut Bilişim Operatörlüğü

İmalat Yürütme Sistemleri

Kurumsal Bilişim Uzmanlığı

İnsansız Araç Teknikerliği

Ön-yüz yazılım Geliştirme

Arka-yüz yazılım Geliştirme

Lisans ve önlisans programlarının açılacağı üniversiteler:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kayseri Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi