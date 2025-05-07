Yeni uygulama başlıyor: Emekli olana ücretsiz verilecek

Haber Merkezi

Konyaaltı Belediyesi, emeklilerin sosyal yaşamını kolaylaştırmak ve ekonomik olarak desteklemek adına yeni bir projeye imza atıyor.

İlçede yaşayan emeklilere özel hazırlanan “Emekli Kart” uygulaması ile hem cepler hem yüzler gülecek.

Belediye ekipleri, Emekli Kahveleri'nde emeklilerle bir araya gelerek hem bilgilendirme yaptı hem de kart başvurularını almaya başladı.

ÜCRETSİZ OLACAK

Proje hayata geçtiğinde, Emekli Kart sahipleri belediyeye bağlı Emekli Kahveleri'nde kartlarını okutarak ücretsiz çay içebilecek.

Ayrıca, anlaşmalı işletmelerden yapılacak alışverişlerde özel indirimlerden de yararlanabilecekler.

EMEKLİ KART ŞARTLARI

Konyaaltı ilçesinde ikamet ediyor olmak

Emekli olduğunu gösterir belgeye sahip olmak

Başvurular alındıktan sonra, kartlar hazırlandığında başvuru sahiplerine bilgilendirme mesajı gönderilecektir.