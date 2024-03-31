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YEREL SEÇİM 2024: Artvin'de kim kazandı? Artvin Belediyesi hangi parti?

YEREL SEÇİM 2024: Artvin'de kim kazandı? Artvin Belediyesi hangi parti? Türkiye'nin yerel yönetiminde 5 yıllık rotası oluşuyor. 31 Mart seçim gününde son saatler; 32 ilde oy sayımı başladı. Artvinliler, sandıktan çıkan sonuçları merak ediyor. Peki, Artvin'de kim kazandı? Artvin Belediyesi hangi parti? İşte açılan sandık ve oy oranı...