YEREL SEÇİM 2024: Artvin'de kim kazandı? Artvin Belediyesi hangi parti?

31 Mart Pazar sabahı 08.00'da başlayan oy kullanma işlemleri, 17.00 itibarıyla son buldu.
Seçmenler, il ve ilçe yönetimi için adaylar arasında tercihini gerçekleştirdi.
81 ilde oy sayımı başladı; Artvin de bu kapsamda merak konusu oldu.
Artvin'de yaşayan vatandaşlar ve Artvinliler, 2024 yerel seçim sonuçlarını araştırıyor.
Artvin ilimizin 9 ilçesi bulunuyor; Artvin (il merkezi), Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli.
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Artvin Belediye Başkanlığını 7162 alınan oy ve %50.96 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Demirhan Elçin kazanmıştı.
Peki, Artvin'de kim kazandı? Artvin Belediye Başkanı kim oldu? Artvin Belediyesi hangi parti 2024? İşte detaylar...
Artvin yerel seçim sonuçları 2024
Artvin'de sandıklar kapandı, oy sayımı başladı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla, il ve ilçelerdeki sonuçlar anlık ve güncel olarak haberimizde olacaktır.