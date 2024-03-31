YEREL SEÇİM 2024: Trabzon'da kim kazandı? Trabzon Büyükşehir Belediyesi hangi parti?

31 Mart Pazar sabahı 08.00'da başlayan oy kullanma işlemleri, 17.00 itibarıyla son buldu.
Seçmenler, il ve ilçe yönetimi için adaylar arasında tercihini gerçekleştirdi.
81 ilde oy sayımı başladı; Trabzon da bu kapsamda merak konusu oldu.
Trabzon'da yaşayan vatandaşlar ve Trabzonlular, 2024 yerel seçim sonuçlarını araştırıyor.
2019 yerel seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi için parti bazında hesaplanan oy sayıları şu şekilde olmuştur:
AK Parti: 265 bin 368 oy (yüzde 56,42)
CHP: 87 bin 499 oy (yüzde 18,60)
İYİ Parti: 45 bin 791 oy (yüzde 9,73)
Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'dur.
Peki, Trabzon'da kim kazandı? Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Artvin Belediyesi hangi parti 2024? İşte detaylar...
Trabzon yerel seçim sonuçları 2024
Trabzon'da sandıklar kapandı, oy sayımı başladı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla, il ve ilçelerdeki sonuçlar anlık ve güncel olarak haberimizde olacaktır.