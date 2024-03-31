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YEREL SEÇİM 2024: Trabzon'da kim kazandı? Trabzon Büyükşehir Belediyesi hangi parti?

YEREL SEÇİM 2024: Trabzon'da kim kazandı? Trabzon Büyükşehir Belediyesi hangi parti? Yerel seçimde oy kullanma saatlerinin sona ermesiyle birlikte sayım başladı. Vatandaşlar yaşadıkları illerin sonuçlarını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda, "Trabzon'da kim kazandı", "Trabzon Belediye Başkanı kim oldu", "Trabzon hangi parti" sorularına yanıt aranıyor. İşte açılan sandık ve oy oranları...