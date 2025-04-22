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Yeşilçam’ın efsane filmlerinde yer alan ve oyunculuğu ile gönüllere taht kuran isimleri değişimleriyle sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.

7’den 70’e herkesin severek izlediği ve dönemin çocuk oyuncuları arasında yer alan hafızlarda derin izler bırakan karakterler arasında olan Ayşecik’e hayat veren Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Henüz 2 yaşında kamera karşısına geçen ve 20 yaşına kadar birçok projede yer alan Değirmencioğlu, oyunculuğu bırakmasının ardından şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

GÜZELLİĞİ MEST ETTİ

Türk sinemasının unutulmaz simaları arasında yer alan ve şimdilerde 71 yaşında olan Değirmencioğlu geçen yılların ardından güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemesi ilgi odağı oldu.

Medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Değirmencioğlu’nun son hali gündemde büyük bir yankı uyandırdı.