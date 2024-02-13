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Yetenek Sizsiniz'in DJ Yıldırım’ı koca adam oldu, son halini gören şaştı kaldı! "Çocuk büyümüş Acun aynı…"

Yetenek Sizsiniz'in DJ Yıldırım’ı koca adam oldu, son halini gören şaştı kaldı! "Çocuk büyümüş Acun aynı…" Bir döneme damga vuran yetenek yarışması Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye arabesk rap performansı ile damga vuran dokuz yaşında ki DJ Yıldırım lakaplı Yıldırım Elmas büyüdü. DJ Yıldırım’ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi “Çocuk büyümüş Acun aynı…”