Yayınlandığı dönemin reyting rekortmeni olan yarışması Yetenek Sizsiniz Türkiye sahnesinden binlerce kişi geldi geçti.
2013 yılında henüz dokuz yaşındayken Yetenek Sizsizine DJ Yıldırım lakabıyla Yıldırım Elmas’ta sahnede boy gösterenler arasındaydı.
Şimdilerde sosyal medyada popüler olan Yıldırım Elmas’ın dokuz yaşındaki hali medyada bomba etkisi yarattı.
Sergilediği arabesk rap performansı ile Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın’dan 3 evet alarak yarışma döneminde adından söz ettirmeyi başaran Elmas, yeniden o halleri ile adından söz ettiriyor.
Sergen Yalçın’ın “Sen büyüyünce rapçi olacaksın herhalde” dediği DJ Yıldırım aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla görenleri şaşırttı.
İşte, DJ Yıldırım’ın son hali
Sosyal medya hesabından televizyonda yer alan Acun Ilıcalı’nın önüne geçerek poz veren Yıldırım Elmas yorum yağmuruna tutuldu.
DJ Yıldırım'ın son haline "Değişmiş ama gözler hâlâ aynı", "Çocuk büyümüş Acun aynı", "Her şey değişmiş Acun’un siyah tişörtü hâlâ aynı”, "Acun şimdi görse sandalye fırlatır" yorumları geldi.