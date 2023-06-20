Yiyen düz duvara tırmanıyor! Karpuzun beyaz kısımları meğer... Yazın favori meyvesi karpuzun içini tüketip beyaz kısımlarını atanın vay haline...Faydalarını duyan şoke oldu!

Kahvaltıda, öğle arasında, yemekten sonra... Hele bir de peynirle!

Sıcak günlerin serinletici meyvesi karpuz, her evde kendine yer buluyor.

Karpuzun tatlı ve sulu aroması, yaz aylarının vazgeçilmezi oluyor.

Doğal bir likopen deposu olan karpuz, kalp sağlığı, katarakt, diyabet, nörolojik hastalıklar, kemik sağlığı ve prostat kanseri önlemeye yardımcı oluyor.

Ancak karpuz hakkında bilinmeyen bir gerçek var...

Karpuzda sadece 'kırmızı' yerlerini yiyen, büyük hata yapıyor!

Karpuzun beyazlarını yiyin

Uzmanlar, karpuzun genellikle çöpe atılan kabuğa yakın beyaz kısmının tüketilmesi öneriyor.

Çünkü, kabuğa yakın beyaz kısımlarda sitrulin miktarı fazladır.

Sitrulin, Viagra’dan da etkili doğal bir cinsellik ilacıdır. Vücuda girdiğinde cinsel gücü artırdığı bilinen arjinin maddesine dönüşür.

Özellikle erkeklerde cinsel sağlık için tavsiye edilir.