YKS başvuru sayısı 2023: Üniversite sınavına kaç kişi girecek? Rekor sayı ÖSYM, 2023 YKS başvuru sayısını açıkladı. Sınava hazırlanan adaylar, kaç kişinin başvuru yaptığını merak ediyor. Peki, bu sene YKS'ye kaç kişi girecek? İşte başvuru sayısı...

Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar, son düzlüğe girdi. 2023 YKS için sayılı günler kaldı. 17-18 Haziran'da yapılacak olan YKS sınavı için ÖSYM'den dikkat çeken bir açıklama geldi. 2023 yılı YKS başvuru sayısını açıklayan ÖSYM, rekor kırıldığının altını çizdi. Adaylar ise rakiplerinin sayısını merak ediyor. Kaç kişinin sınava gireceğini sorgulayan adaylar, "2023 YKS başvuru sayısı" başlığına yanıt arıyor. Peki, bu sene kaç kişi YKS'ye girecek? Üniversite sınavına kaç kişi başvurdu? İşte YKS 2023 başvuru sayısı... YKS'ye kaç kişi girecek 2023? ÖSYM, 17-18 Haziran’da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS), 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğunu duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl sınav başvurusunda tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi. YKS 2023: 2023-TYT: 17 Haziran 2023 Cumartesi, 165 dakika 2023-AYT: 18 Haziran 2023 Pazar, 180 dakika 2023-YDT: 18 Haziran 2023 Pazar, 120 dakika