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YKS başvuru ücretleri 2024! YKS başvurusu başladı mı, ne zaman bitecek? TYT,AYT,YDT ücreti 2024

YKS başvuru ücretleri 2024! YKS başvurusu başladı mı, ne zaman bitecek? TYT,AYT,YDT ücreti 2024 Üniversite sınavına hazırlanan adaylar, ÖSYM aracılığı ile başvuruda bulunacak. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar oldu? YKS başvuru tarihleri ne zaman? YKS son başvuru tarihi ve sınav ücretleri 2024!