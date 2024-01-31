YKS başvuru ücretleri 2024! YKS başvurusu başladı mı, ne zaman bitecek? TYT,AYT,YDT ücreti 2024

Hayallerindeki üniversiteye girmek için çalışan adaylar, başvurularını tamamlayacak.
2024 yılında 8-9 Haziran'da gerçekleşecek olan YKS (TYT-AYT, YDT) başvuruları ÖSYM üzerinden yapılacak.
Üniversiteli adayları, 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 9 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girecek.
Başvuru yapacak olanlar, tarih aralığını ve ücretlerini araştırıyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS başvuru ve geç başvuru tarihleri de belli oldu.
Peki, YKS başvuru ücreti 2024 ne kadar? YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS başvurusu tarihleri ve sınav ücretleri 2024...
YKS 2024 başvuru tarihleri
YKS başvuruları 1 - 26 Şubat tarihleri arasında geç başvurular ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.
2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilecek.
YKS başvuru ücretleri ne kadar 2024?
2024 YKS ücreti, sınav kılavuzu henüz yayımlanmadığı için belli olmadı.
Geçen sene TYT'ye katılacak adaylardan 115₺, TYT ve AYT'ye katılacak adaylardan 230 ₺, TYT, AYT ve YDT'ye katılacak adaylardan ise 345 ₺ ücret alınmıştı.