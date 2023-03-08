YKS başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? İşte ÖSYM 2023 YKS kılavuzu! ÖSYM YKS’nin 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Ardından 2023 YKS kılavuzu paylaşıldı. Yapılan duyuruların ardından gözler başvurulara çevrildi. Peki YKS başvuruları başladı mı? YKS başvuruları nereden ve nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler…

Lise eğitimlerini tamamlayan ve üniversite okumak isteyen öğrencilerin gündeminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda seçim tarihleri sebebiyle YKS’nin ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Seçim gününün netleşmesinin ardından YKS tarihi de belli oldu.

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre bu yıl YKS, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Bununla beraber YKS başvuruları ve YKS başvuru ücreti de merak konusu oldu.

Peki YKS başvuruları başladı mı? YKS başvuruları nereden ve nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte 2023 YKS kılavuzu...

YKS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre bugün başvuru ekranı açıldı. 8-23 Mart tarihleri arasında başvurular alınacak. Başvurular, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapılabilecek.

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YKS başvuru ücreti ne kadar?

Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira,

TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira,

TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklar.

YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ