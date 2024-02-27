YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 YKS geç başvuru tarihleri...

8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları son günlerde gündemde yer alıyor.
Bilindiği üzere ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılan YKS başvuruları 1-26 Şubat tarihleri arasında yapıldı ve sona erdi.
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden tamamladı.
YKS başvurularının sona ermesinin ardından gözler YKS geç başvuru tarihine çevrildi.
Peki, 2024 YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o tarih...
YKS geç başvuru ne zaman?
ÖSYM tarafından açıklanan 2024 YKS takvimine göre geç başvuruların başlayacağı tarih belli oldu.
Buna göre; YKS geç başvuruları 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.