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YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 YKS geç başvuru tarihleri...

YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 YKS geç başvuru tarihleri... Haziran ayında yapılacak olan 2024 YKS sınavı için geç başvuruların ne zaman başlayacağı merak uyandırdı. İşte 2024 YKS geç başvuru tarihleri...